الصحة تدرب موظفي الخط الساخن بالرعاية العاجلة لتسريع الاستجابة لحالات السكتة الدماغية

شاركت وزارة الصحة والسكان، في برنامج تدريبي نظمته الشبكة الوطنية للسكتة الدماغية، لموظفي الخط الساخن بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة لحالات السكتة الدماغية وتحسين مسار نقل المرضى إلى وحدات متخصصة في الوقت المناسب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب يستهدف 20 متدربا لرفع كفاءتهم في التعرف المبكر على أعراض السكتة عبر الهاتف، ما يساهم في إنقاذ المرضى وتقليل المضاعفات، مشيرا إلى أن البرنامج يركز على مفهوم «الوقت هو المخ» وأهمية تقليل زمن الاستجابة من استقبال البلاغ حتى تلقي العلاج.

وأضاف أن المحاور شملت تطبيق اختبار FAST ومقاييس التقييم لتحديد احتمال الإصابة وشدتها أثناء المكالمة، إلى جانب تنمية مهارات التواصل وإدارة المكالمات الطارئة، والتعامل مع أهالي المرضى، مع التأكيد على توثيق «آخر وقت شوهد فيه المريض بحالة طبيعية» لاختيار التدخل العلاجي المناسب.

وأكد الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة، أن هذا التدريب يأتي ضمن تفعيل الشبكة الوطنية للسكتة الدماغية، استكمالا لجهود الوزارة في تحسين الخدمات الحرجة، كمبادرات علاج أمراض القلب و«رعايات مصر»، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الحالات إلى أقرب مستشفى مجهز، مع تفعيل الخطين الساخنين 137 و16475 للتعامل الفوري.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب جامعة القاهرة إلى أن السكتة الدماغية ثاني أسباب الوفاة عالميا، ما يتطلب منظومة متكاملة، لافتا إلى وجود نحو 175 وحدة سكتة دماغية حاليا في مختلف القطاعات الصحية، مع هيكل حوكمة يشمل تطوير الوحدات، ضمان الجودة، البيانات والبحوث، والوقاية والتوعية.