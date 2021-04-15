تلقيح أكثر من مليون شخص ضد كورونا في موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن أكثر من مليون شخص من سكان موسكو تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن 800 ألف منهم تلقوا الجرعة الأولى والثانية.

وقال سوبيانين، على مدونته: "في الأيام الأخيرة، تجاوز عدد سكان موسكو الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المليون شخص، وقد أكمل أكثر من 820 ألفا من سكان المدينة التطعيم بالجرعة الثانية"، مشيرا إلى أن حوالي 45% من الذين تم تطعيمهم تزيد أعمارهم عن الستين سنة، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار سوبيانين، أيضا إلى أن موسكو مزودة بالكامل بإمدادات اللقاح، وأن هناك 100 نقطة تطعيم ثابتة في العيادات، بالإضافة إلى العديد من الوحدات الطبية المتجولة في مراكز التسوق الكبيرة.

وأضاف أنه بدأ هذا الأسبوع التطعيم في المنازل للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

وأكد عمدة موسكو، أن من بين مليون شخص من سكان موسكو الذين تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، تم تسجيل عدد قليل جدا من المصابين، وحث سكان موسكو على التطعيم ضد الفيروس، حتى يتمكنوا من أن يعيشوا حياة طبيعية في الصيف المقبل.