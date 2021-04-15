أعرب الفنان أحمد فهمي، عن سعادته بردود الفعل حول دوره كضيف شرف في مسلسل «الاختيار 2»، موضحًا أن المخرج بيتر ميمي طلبه في الجزء الأول لكنه لم يستطع، لأنه كان يربي ذقنه ضمن عمل آخر، حسبما عبر.

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، إنه حضر كثيرًا للمسلسل رغم أنه لم يظهر سوى خلال حلقتين فقط، ذاكرًا أن سلاح القناصة ثقيل، فضلًا عن أن أغلب المشاهد كانت تتطلب منه التعامل بيد واحدة.

وأضاف أن التحضيرات تختلف عن الواقع، إذ كانوا مؤمّنين بالكامل أثناء التصوير، متابعًا: «كل الحاجات اللي اتقالت في الحلقات كلها حقيقية، وكان فيه ظباط من الداخلية متواجدين معانا.. جزء صغير من المجهود اللي بيقدموه».

وأكد أنه بذل مجهودًا بدنيًا كبيرًا في التدريبات والتحضيرات الخاصة بالمسلسل، لافتًا إلى عمل العديد من البروفات على حمل السلاح، حتى لا يحدث أي خطأ من أي نوع.

ويشارك في بطولة المسلسل «الاختيار 2: رجال الظل»، الفنان كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، ومن إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة «سينرجي».