إغلاق جديد في الأرجنتين وسط الموجة الثانية من جائحة كورونا

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فرضت الحكومة الأرجنتينية تدابير وقيودا جديدة ضمن إغلاق جديد في أجزاء كبيرة من البلاد، وسط موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز الأربعاء أنه بدءا من غد الجمعة، سيُفرض حظر التجول في منطقة بوينس آيرس الكبرى بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

والاستثناءات الوحيدة من ذلك هم العاملون في القطاعات الأساسية.

وسيتم حظر جميع المناسبات الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية التي تقام في أماكن مغلقة، وتغلق المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية نيسان/أبريل.

ويعيش حوالي 8ر14 مليون شخص في منطقة العاصمة بوينس آيرس، ويعادل هذا حوالي 37% من مجموع سكان الأرجنتين.

ووصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى مستويات جديدة. وتم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء ، وهو أعلى مستوى منذ بدء الجائحة قبل عام تقريبا.

ويوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة عن 368 حالة وفاة مرتبطة بـ "كوفيد-19"، وهو أعلى عدد منذ منتصف كانون ثان/يناير.

وبشكل إجمالي، ثبت أن حوالى 6ر2 مليون شخص فى هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية قد أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 58 ألفا و500 مريض حتى الآن على صلة بكورونا.