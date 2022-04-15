محافظ قنا يجري جولة مفاجئة بالأسواق لمتابعة توافر السلع الغذائية بنقادة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، جولة مفاجئة في عدد من الأسواق ومعرض أهلا رمضان ومجمع الشوادر وعدد من السلاسل التجارية ومحلات البقوليات بمركز نقادة، وذلك لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام شهر رمضان الكريم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

وتفقد محافظ قنا معرض أهلا رمضان وعدد من المحال التجارية ومجمع الشوادر للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والخضراوت والفاكهة وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، مؤكدا أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما استمع محافظ قنا لعدد من المواطنين حول آرائهم في التخفيضات التي وفرها معرض أهلا رمضان خلال فترة عمله ومعرفة أسعار السلع المعروضة ومدى التزام العارضين بشروط المعرض.

ووجه الداودي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، وذلك في إطار خطة المحافظة لمجابهة كافة صور الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك ومحاربة التلاعب بالأسعار ومحاولات الاحتكار من قبل بعض التجار.