زفيريف يهزم جاك سينر ويتأهل للمربع الذهبي ببطولة مونت كارلو للتنس

صعد نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، بطل الأولمبياد، إلى الدور قبل النهائي ببطولة مونت كارلو بعدما تغلب على الإيطالي جاك سينر 5 / 7 و6 / 3 و7 / 6 اليوم الجمعة في دور الثمانية من البطولة.

واحتاج زفيريف (24 عاما) إلى ثلاث ساعات وسبع دقائق لحسم المباراة، وقد أصبح بذلك على بعد انتصارين فقط من إحراز أول لقب له في الموسم الحالي.

وبعد الخروج المبكر للنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أصبح زفيريف اللاعب صاحب أفضل تصنيف في بطولة الأساتذة ذات الألف نقطة والتي يبلغ مجموع جوائزها 2ر5 مليون يورو.

ويلتقي زفيريف في المربع الذهبي، الفائز في مباراة دور الثمانية بين الأرجنتيني دييجو شوارتزمان واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

كذلك تأهل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا إلى الدور قبل النهائي بالفوز على الأمريكي تايلور فريتز 2 / 6 و6 / 4 و6 / 3 .

وسيتنافس فوكينا على التأهل للنهائي مع البلغاري جريجور ديميتروف الذي تأهل بالفوز على البولندي هوبرت هوركاتش 6 / 4 و3 / 6 و7 / 6 .