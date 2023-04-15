وزير الخارجية العراقي: نتطلع لتفعيل أطر التعاون مع عُمان في مُختلِف المجالات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، أهمّيَّة عقد اجتماعات اللجنة العراقيَّة-العمانيَّة المُشترَكة، مُعرباً عن تطلّع بلاده لتفعيل أطر التعاون مع عُمان في مُختلِف المجالات؛ وذلك في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات مُتميّزة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العراقي مع نظيره العُمانيّ بدر البوسعيديّ،على هامش الاجتماع الوزاريّ التشاوريّ الذي استضافته المملكة العربيَّة السعوديَّة في جدة، وفقا لبيان لوزارة الخارجية العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الخلافات وُصُولاً إلى إنهاء الأزمات في المنطقة، مشيرا إلى أنه جرى خلال اللقاء التأكيَّد على أهمّيَّة الدفع بالعلاقات الثنائيَّة بما يُحقّق مصالح كلا البلدين، كما تباحث الجانبان عن تحدّيات الأمن الإقليميّ وانعكاساته على الوضع في العراق، ودعا "حسين" إلى ضرورة اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الخلافات وُصُولاً إلى إنهاء الأزمات في المنطقة.

وأطلع "حسين" نظيره العُمانيّ على مُستجدّات الأوضاع في العراق، ومنها الوضع الأمنيّ، مُوضِحاً أنّ الوضع الأمنيّ في العراق في تحسُّن مُقارَنة بالسابق، مشيرا إلى أن الحُكُومة العراقية تبذل جُهُوداً كبيرة لعودة ما تبقى من النازحين، وتهيئة بيئة آمنة لعودتهم إلى مناطق سُكناهم.