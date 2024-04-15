النائبة كوثر محمود: منظومة التأمين الصحي ثورة لتحسين صحة المصريين

قالت النائبة كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، هي ثورة حقيقية لتحسين الصحة في مصر، والمشروع الجديد وليس إصلاح القديم سوف يخدم كل الشعب المصري، فهو منظومة شاملة راعت الكثير من الشكاوى في النظام القديم.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.



ووجه البدري طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.



وأضافت محمود، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: إن المرحلة الأولى من منظومة التطبيق الصحي، تم تطبيقها في 6 محافظات و29 مستشفى و250 وحدة صحية، موجود فيهم 13 ألف ممرض وممرضة، ويجب أن يلقى هؤلاء المعاملة المادية التي تليق بهم، منعا لهجرة الأطباء، كما أننا نحتاج للتدريب الإلزامي وتنمية المهارات.



وواصلت بالقول: يجب ربط الأداء بالتقييم، وتغيير الهوية البصرية للفريق الصحي، ونحتاج من أجل إنجاح تلك المنظومة خطة موازية لباقي المحافظات لكي نقدم جودة في الخدمات قبل العام 2030 المقرر له تطبيق المنظومة في باقي المنظومات، نحتاج إلى توعية باقي الفريق الصحي والطبي في مصر حول الشروط المطلوبة لإنجاح تلك المنظومة.