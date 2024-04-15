البنك المركزي الصيني يضخ 102 مليار يوان في النظام المصرفي

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين كمية من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال آلية الإقراض متوسطة الأجل وعمليات إعادة الشراء العكسية.

وقد ضخ البنك ملياري يوان (77ر281 مليون دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

كما ضخ البنك 100 مليار يوان لأجل عام واحد من خلال آلية الإقراض متوسطة الأجل بفائدة قدرها 5ر2%.

وتساعد آلية الإقراض متوسطة الأجل البنوك التجارية والبنوك المتخصصة في الاحتفاظ بمستوى من السيولة النقدية لديها من خلال الاقتراض من البنك المركزي بضمان الأوراق المالية التي لديها.

كما ضخ البنك المركزي الصيني اليوم 495 مليار يوان

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

يذكر أن البنك المركزي الصيني بدأ استخدام آلية الإقراض متوسطة الأجل في 2014 لمساعدة البنوك التجارية والتنموية في الاحتفاظ بمستويات من السيولة النقدية عبر السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات.

وفي سوق الصرف، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 0979ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 12 بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 2967ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.