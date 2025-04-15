ارتفاع شحنات آبل من هواتف آيفون خلال الربع الأول

ارتفعت شحنات شركة آبل من الهواتف الذكية آيفون خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10% في إطار جهودها لتسريع معدلات تسليم الأجهزة للمتاجر وتجنب الرسوم الأمريكية التي كانت متوقعة على المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة من الصين، بحسب شركة آي.دي.سي للاستشارات.

وبحسب التقرير شحنت آبل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 9ر57 مليون هاتف مقابل 6ر52 مليون جهاز خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن الزيادة في الشحنات لم تكن نتيجة زيادة مفاجئة في الطلب على الهواتف، وإنما جاءت بهدف تكوين مخزونات لتعويض الرسوم المنتظرة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن آبل وغيرها من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية استعدت لشهور على الأقل من الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأمريكية، من خلال تكوين مخزونات مناسبة من المنتجات المصنوعة خارج الولايات المتحدة.

وذكرت شركة آي.دي.سي أن "هذا الارتفاع في العرض الذي يهدف إلى التخفيف من الزيادات المحتملة في التكاليف والاضطرابات، أدى إلى تضخيم أرقام الشحنات في الربع الأول بشكل فعال إلى ما يتجاوز المستويات المتوقعة بناءً على الطلب الأساسي من المستهلكين."

يذكر أن الشركات لن تضطر لدفع رسوم على الأجهزة التي تم استيرادها إلى الولايات المتحدة بالفعل قبل فرض الرسوم. كما شهدت الشحنات نموًا في مناطق أخرى حيث سادت مخاوف من حدوث اضطرابات وارتفاع في الأسعار. يأتي ذلك في حين فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية على السلع المُصدّرة من الصين، والتي قد تصل إلى 145%، قبل أن يُخفّضها يوم الجمعة بالنسبة للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر إلى 20% بصورة مؤقتة.