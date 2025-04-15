صحيفة إسرائيلية: عريضة من 1700 توقيع تدعو لوقف الحرب وإعادة المحتجزين

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن نحو "1700 فنان ومثقف بإسرائيل" يوقعون عريضة تدعو لوقف الحرب على غزة وإعادة المحتجزين في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض لوقف الحرب وإعادة المحتجزين، يتجاوز 100 ألف في 5 أيام، بحسب ما أوردته وكالة معا الفلسطينية.

وأمس الاثنين، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع عائلة أحد الأسرى، إن "المفاوضات الجارية تركز على الإفراج عن 10 أسرى، ونحن غير مستعدين لتقديم تنازلات".

وأضاف: "كما التزمتُ سابقًا، سنعمل على إطلاق سراح الجميع، وسنواصل القتال حتى القضاء على حركة حماس"، مشيرا إلى وجود "حلول لم تخطر على بال أحد"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى مكالمات هاتفية مع أمهات ثلاثة من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، هم تمير نمرودي، أفيناتان أور، وإيتان هورن.

وخلال المحادثات، عرض نتنياهو، بحسب البيان، تفاصيل حول ما وصفه بـ"الجهود المستمرة" لإعادة الأسرى، قائلا إن "تحركات تفاوضية مكثفة تجري هذه الأيام" بهدف التوصل إلى اتفاق، بحسب وكالة سما الفلسطينية.