كوادرادو يقود يوفنتوس للثأر من انتر وإنعاش آماله في التأهل لدوري الأبطال

أحيا يوفنتوس آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه الثمين 3 / 2 على انتر ميلان اليوم السبت في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت اليوم أيضا فوز روما على لاتسيو 2 / صفر.

كما ضمن سبيزيا البقاء في دوري الدرجة الأولى بفوزه الثمين 4 / 1 على تورينو اليوم بنفس المرحلة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتالانتا على جنوه 4 / 3 .

على استاد "يوفنتوس" بمدينو تورينو ، ثأر يوفنتوس لهزيمته أمام انتر صفر / 2 في مباراة الدور الأول ، وعرقل يوفنتوس الانطلاقة الرائعة لانتر في الدوري حيث ألحق به الهزيمة الثالثة فقط في المسابقة هذا الموسم كما أنها الهزيمة الثانية فقط لانتر في المسابقة خلال 2021 .

وسطع نجم كرة القدم الكولومبي خوان كوادرادو وسجل هدفين قاد بهما يوفنتوس للفوز 3 / 2 على انتر لتكون الهزيمة الأولى لانتر بعد 20 مباراة حافظ خلالها على سجله خاليا من الهزائم.

وعلى مدار الـ20 مباراة الماضية ، حقق انتر الفوز في 16 مباراة وتعادل في أربع مباريات ، فيما كانت آخر هزيمة سابقة للفريق أمام سامبدوريا 1 / 2 في السادس من يناير الماضي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة ليزاحم ميلان في المركز الثالث ، وتجمد رصيد انتر عند 88 نقطة في الصدارة.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو وكوادرادو في الدقيقتين 24 والثالثة من الوقت بدل الضائع مقابل هدف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 35 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني ، تعادل انتر عبر النيران الصديقة بهدف سجله جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس في الدقيقة 86 قبل أن يحرز كوادرادو هدف الفوز الثمين ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 88 .

وبدأ يوفنتوس المباراة بنشاط هجومي ملحوظ واتسم أداء الفريق بالسرعة في مواجهة حالة من التراخي من انتر الذي لم يقدم أي شيء يذكر في بداية اللقاء.

وأسفرت محاولات يوفنتوس عن ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 23 بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ، كما أنذر اللاعب ماتيو دارميان من انتر ميلان بسبب إعاقته جورجيو كيليني داخل منطقة الجزاء أثناء ضربة ركنية لعبها خوان كوادرادو.

وسدد رونالدو ضربة الجزاء وتصدى لها حارس المرمى سمير هاندانوفيتش ولكن رونالدو تابعها بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى ليكون هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 24 .

ولكن فرحة يوفنتوس بالهدف لم تدم أكثر من عشر دقائق حيث احتسب الحكم ضربة جزاء أيضا لانتر ميلان في الدقيقة 34 بعد مراجعة نظام (فار) اثر خطأ من ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس ضد لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر داخل منطقة الجزاء.

وسدد البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو ضربة الجزاء على يمين الحارس محرزا هدف التعادل في الدقيقة 35 .

وفيما بدا الشوط الأول في طريقه للانتهاء بالتعادل 1 / 1 ، فاجأ كوادرادو الجميع بهدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط اثر هجمة منظمة قادها رونالدو وأنهاها كوادرادو بقذيفة قوية من حدود منطقة الجزاء لترتطم بأحد اللاعبين وتغير مسارها قليلا لتسكن في المرمى قبل انتهاء الشوط الأول مباشرة.

وفي الشوط الثاني ، تحسن أداء انتر كثيرا حيث انتفض الفريق المتوج بلقب البطولة وشدد الخناق على دفاع يوفنتوس لكن أصحاب الأرض نجحوا في التصدي للعددي من محاولات انتر.

وفشل انتر في ترجمة تفوقه خلال الشوط الثاني إلى أهداف في ظل التألق الواضح من مدافعي يوفنتوس حتى جاءت الدقيقة 83 لتشهد هدف التعادل لانتر عبر النيران الصديقة اثر تمريرة عرضية من نيكولو باريلا حاول كيليني إبعادها لكنه وضعها في مرمى فريقه عن طريق الخطأ.

واحتسب الحكم الهدف لصالح انتر في الدقيقة 86 بعد مراجعة نظام (فار) ليكون هدف التعادل.

ولكن فرحة انتر بالهدف لم تدم طويلا حيث شق المتألق كوادرادو طريقه نحو منطقة جزاء انتر وتعرض للإعاقة من قبل مارسيلو بروزوفيتش ليحتسب الحكم ضربة جزاء ليوفنتوس.

وسدد كوادرادو ضربة الجزاء بنفسه مسجلا هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة 88 .

وقام الحكم بطرد بروزوفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لنيله الإنذار الثاني في المباراة بسبب الخشونة مع كوادرادو.

وفي ديربي العاصمة الإيطالية على الاستاد الأولمبي في روما ، فاز روما على لاتسيو بهدفين نظيفين سجلهما هنريك ميختاريان وبدرو رودريجيز في الدقيقتين 42 و78 ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز السابع بفارق ست نقاط خلف لاتسيو.

وأنهى لاتسيو المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 87 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وتقدم سبيزيا إلى منطقة الأمان رافعا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر ، فيما تجمد رصيد تورينو عند 35 نقطة وتراجع للمركز السابع عشر.

وبهذا ، تنحصر بطاقة الهبوط الثالثة من دوري الدرجة الأولى إلى الثانية في إيطاليا بين فرق كالياري (36 نقطة) وتورينو (35 نقطة) وبينفينتو (31 نقطة) .

وكان فريقا كروتوني (21 نقطة) وبارما (20 نقطة) هبطا رسميا لدوري الدرجة الثانية.

وأنهى سبيزيا الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ريكاردو سابونارا ومبالا نزولا في الدقيقتين 19 و41 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني ، سجل أندريا بيلوتي الهدف الوحيد لتورينو من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ، ورد سبيزيا بهدفين آخرين سجلهما نزولا ومارتين إيرليتش في الدقيقتين 74 و84 .

وواصل أتالانتا سجله التهديفي الرائع وفاز على مضيفه جنوه 4 / 3 ليرفع رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف انتر ميلان المتوج رسميا بلقب المسابقة. وتجمد رصيد جنوه عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحجز أتالانتا بهذا الفوز بطاقة التأهل الثانية من الدوري الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ليصبح ثاني المتأهلين من إيطاليا إلى دوري الأبطال خلف انتر ميلان.

وحسم أتالانتا المباراة بشكل كبير في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها دوفان زاباتا وروسلان مالينوفسكي وروبن جوسينز في الدقائق التاسعة و26 و44 .

وأضاف ماريو باساليتش الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 51 فيما سجل أهداف جنوه كل من إلدور شمورودوف في الدقيقتين 49 و85 وجوران بانديف من ضربة جزاء في الدقيقة 67 .

ورفع أتالانتا بهذا رصيده إلى 90 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم ليؤكد مجددا أنه صاحب الهجوم الأفضل في المسابقة هذا الموسم مثلما كان في الموسم الماضي الذي سجل فيه 98 هدفا على مدار الموسم.