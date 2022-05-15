كورينثيانز يهدر نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري البرازيلي

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أهدر فريق كورينثيانز نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بتعادله 2 /2 مع مضيفه إنترناسيونال فجر الأحد بالمرحلة السابعة.

ونجح أتلتيكو مينيرو في تضييق الخناق على كورينثيانز في الصدارة بفضل فوزه على ضيفه أتليتيكو جويانيينسي 2 /صفر كما فاز فلومينينسي على ضيفه أتليتيكو باراناينسي 2 /1 .

وفي باقي المباريات فاز بالميراس على ضيفه براجانتينو 2 /صفر وتعادل سييارا مع فلامينجو 2 /2.

ويتصدر كورينثيانز جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 13 نقطة من ست مباريات، لكنه يتفوق بفارق نقطة وحيدة على أتلتيكو مينيرو الذي خاض سبع مباريات في الوقت الذي يحل فيه سانتوس في المركز الثالث برصيد عشر نقاط من خمس مباريات متفوقا بفارق الأهداف فقط على آفاي صاحب المركز الرابع والذي خاض خمس مباريات أيضا.

وعلى ملعب إنترناسيونال، تقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق الان باتريك في الدقيقة 25 ثم تعادل راؤول جوستافو لكورينثيانز في الدقيقة 30.

وأضاف واندرسون الهدف الثاني لإنترناسيونال في الدقيقة 44 ثم أدرك جو الفيس دي اسيس التعادل لكورينثيانز في الدقيقة 64.

وفي المباراة الثانية حسم أتلتيكو مينيرو فوزه على أتليتيكو جويانيينسي ، بعد تقدمه بهدف عكسي سجله مارلون فريتاس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 قبل أن يحرز هالك الهدف الثاني في الدقيقة 72.