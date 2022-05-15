جنايات كفر الشيخ تقرر تأجيل نظر قضية قتل شقيقين على يد عمهما وابنه

قرر المستشار شريف محمد قورة، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، تأجيل نظر جلسات محاكمة المتهمين بقتل شقيقين في قرية دمرو، التابعة لمركز سيدي سالم، في أحداث القضية رقم 38748 لعام 2021 جنايات سيدي سالم، والمقيدة برقم 3862 لعام 2021 كلي كفر الشيخ، لجلسة يوم الثلاثاء القادم 17 مايو.

ووجه المستشار شريف محمد قورة، أسئلة للمتهمين بقتل اثنين أشقاء في قرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، قائلا: يا أحمد هل قتلت أبناء شقيقك بمعاونة نجلك ليجيب بالنفي؛ ليوجه القاضي له باقي الأسئلة عن حيازتهما للأسلحة النارية وفرض السيطرة لينفي المتهمين ارتكاب هذه الجرائم.

واستعان أحد محامي دفاع المتهمين في قضية الإرث بكفر الشيخ؛ بلوحة إرشادية، لتقسيم الميراث من جد الضحايا والأشقاء الذي من بينه القاتل ووالد الشقيقين الضحايا، مؤكدًا أن القسمة تمت في 27 أكتوبر 2004، موضحا أن المتهم لم يطمع في ميراث أشقائه، مستعينًا بهذه اللافتة.

وكانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، قد أحالت "محمد.ع.أ.أ" 47سنة، صياد، مقيم في دمرو بمركز سيدي سالم، وابنه: أحمد، 19 سنة طالب، مقيم بشارع المأذون في سيدي سالم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ؛ بتهمة القتل.