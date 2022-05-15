اتحاد الصحفيين العرب: سننضم للجنة التحقيقات الخاصة في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

أكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، أن الاتحاد سيكون ضمن لجنة التحقيقات الخاصة في اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية شيرين أبو عاقلة، أمام المحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن تلك القضية من الممكن أن تؤثر وتضغط على العالم لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وشدد اللامي - في كلمته خلال مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب، الذي عقد اليوم لبحث إجراءات محاسبة المتورطين في هذه الجريمة - على أن قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، تعد جريمة شنعاء حركت المشاعر تجاه الصحفيين بعد قتلها بتلك الطريقة الوحشية، مضيفا أن الجريمة شكلت علامة فارقة، وجعلت العالم يتحدث بقوة لنصرة القضية الفلسطينية.