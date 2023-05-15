الأرصاد الجوية في بنجلاديش: مخاطر إعصار موكا أصبحت أقل بكثير عن ميانمار

قال عالم الأرصاد الجوية في بنجلاديش أزيزور رحمن مساء اليوم الأحد إن الإعصار "موكا" يبدو أنه فقد جزءا من سرعته في البلاد، مضيفا أن المخاطر الآن أصبحت أقل بكثير عما هي في ميانمار المجاورة، بعدما تغير مركز الإعصار.

وقال مسؤول محلي مساء اليوم إنه، وفقا لتقديرات أولية، تضرر أكثر من ألف منزل. ولم تكن هناك في البداية معلومات عن حجم الأضرار في معسكرات اللاجئين الروهينجا، كما لم ترد تقارير عن وفيات بالبلاد، فيما يتعلق بالعاصفة اليوم.

ويعيش حوالي مليون من اللاجئين الروهينجا الفارين من ميانمار في كوكس بازار في ملاجئ مؤقتة. وتمت مطالبة المواطنين بالابتعاد عن الساحل، حيث من المتوقع حدوث أمواج عنيفة من المد والجزر.

وقال ببهيسان داس، وهو مسؤول يعمل بغرفة تحكم الاستجابة للطوارئ، في مقاطعة كوكس بازار، إن حوالي 300 ألف شخص لجأوا إلى ملاجئ الأعاصير، وفقا لترتيبات الحكومة البنغالية.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في دكا أن من المحتمل أن تغرق المناطق المنخفضة من منطقتي "كوكس بازار" و"تشاتوجرام" المجاورة والجزر البحرية، بسبب ارتفاع المد والجزر، بفعل الرياح، والذي يزيد بمقدار حوالي 5ر2 متر عن المستوى الطبيعي.

كان إعصار "موكا" قد وصل إلى اليابسة في مدينة "سيتوي" ، عاصمة ولاية "راخين" في ميانمار، حوالي الساعة الواحدة والنصف مساء اليوم الأحد.

وقال خاميني سيكدر، وهو من سكان جزيرة سانت مارتن بخليج البنغال، لقناة "تشانل24" الخاصة، إن الكثير من الأشجار اقُتلعت من جذورها، وتضررت منازل أسطحها من الصفيح، جراء العواصف.

ويخشى الكثير بالمنطقة من أن يتسبب إعصار موكا في دمار مشابه لإعصار نرجس قبل 15 عاما. كانت تقديرات قد أشارت بأن العاصفة الاستوائية التي ضربت دلتا إيراوادي في ميانمار يومي 2 و3 أيار/ مايو عام 2008، قد أسفرت عن مقتل حوالي 140 ألف شخص.

وقال خان أونج من ميانمار: "الأسر خائفة". وقال إن "من المرجح أن تكون العاصفة قوية مثل نرجس، ليس بوسعنا سوى الصلاة".

وذكرت الجهات التي تقوم بتتبع مسار إعصار "موكا" أن أمطارا ورياحا ، ناجمة عن الإعصار القوي ، اجتاحت المناطق الساحلية من ميانمار وبنجلاديش، ما تسبب في أضرار أولية للمناطق المحلية.

ووضع"نظام الإنذار والتنسيق العالمي" للكوارث وهو مبادرة مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية الأوروبية، الإعصار عند مستوى "حالة استعداد قصوى" ويتوقع هبوب رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 259 كيلومترا في الساعة في ميانمار وبنجلاديش المجاورة. وكان إعصار "موكا" اكتسب قوة فوق خليج البنغال لعدة أيام.