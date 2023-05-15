مدرب البرازيل السابق ينافس إنريكي على تدريب الهلال السعودي

كشفت بعض التقارير الصحفية، عن دخول إدارة الهلال السعودي في مفاوضات مع ليوناردو باتشي «تيتي» و لويس إنريكي، لتولي أحدهما القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد دياز مع ناديه الهلال السعودي في يونيو القادم، ولا تنوي إدارة النادي تمديد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني.

ووفقًا لـ صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن إدارة نادي الهلال تتجه لعدم تجديد عقد الأرجنتيني رامون دياز، الذي غادر إلى بلاده أمس الأحد؛ لتفقد أوضاع ابنه الذي تعرض لحادث مروري قبل نحو شهرين.

وأضافت الصحيفة السعودية أن إدارة الهلال تواصلت مع عدد من المدربين العالميين لتعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق في الموسم القادم، ومن بينهم البرازيلي أدينور ليوناردو باتشي الشهير بـ «تيتي» مدرب منتخب البرازيل السابق.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن المدرب لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، من ضمن المرشحين لتولي القيادة الفنية للهلال خلفًا لـ دياز.