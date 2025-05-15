رئيس الوزراء القطري يرد على انتقادات هدية الطائرة الفاخرة لـ ترامب: لماذا سنشتري النفوذ؟

قلّل رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، من أهمية الطائرة الفاخرة المهداة للرئيس دونالد ترامب، قائلاً إنها «معاملة بسيطة للغاية بين حكومتين».

وتوجهت مذيعة شبكة «CNN» بيكي أندرسون، بسؤال إلى رئيس الوزراء القطري بشأن عرض الدوحة طائرة بوينج 8-747 بملايين الدولارات للرئيس ترامب، قائلة: «متى بدأت حكومتكم بالتحدث مع الولايات المتحدة بشأن هذه الطائرة، ومن طرح الموضوع أولًا؟ هل كانت الولايات المتحدة أم قطر؟».

وقال وزير الخارجية القطري، إن موضوع الطائرة أُثير حوله «الكثير من التكهنات»، مؤكدًا أنه «تعامل بسيط للغاية بين حكومتين».

وأوضح أن «وزارتي الدفاع في البلدين لا تزالان تتبادلان إمكانية نقل إحدى طائراتنا 8-747 لاستخدامها كطائرة رئاسية»، مؤكدًا أن «المسألة لا تزال قيد المراجعة القانونية».

وأضاف: «لا أعرف لماذا أصبح خبرًا ضخمًا إلى هذا الحد؟ هذا أمرٌ اعتُبر، كما تعلمون، غريبًا جدًا. لقد فعلنا الكثير بالتعاون مع الولايات المتحدة. على سبيل المثال، النقل الجوي الذي حدث أثناء إجلاء أفغانستان، تم تنفيذ 80% منه من قطر».

وعن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس ترامب بالفساد والدوحة بشراء النفوذ، عقب: «لماذا سنشتري النفوذ في الولايات المتحدة؟ إذا نظرتَ إلى السنوات العشر الماضية فقط من علاقة قطر والولايات المتحدة، ستجدين أن قطر كانت دائماً حاضرة لدعم الولايات المتحدة عند الحاجة، سواءً في الحرب ضد الإرهاب، أو في إجلاء أفغانستان، أو في إطلاق سراح الرهائن من مختلف دول العالم».

وأكد أن قطر لطالما كانت شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة، وكانت دائماً تُبادر إلى تقديم المساعدة والدعم لها؛ لأنها تؤمن بأن هذه الصداقة يجب أن تكون مفيدة للطرفين، ولا يمكن أن تكون علاقة من طرف واحد.