أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، أن الأزمات في السودان واليمن والصومال وليبيا تمس الأمن العربي الجماعي وتشكل تهديداً لاستقرار المنطقة ككل، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه الأزمات على هذا الأساس.

جاءت تصريحات أبو الغيط خلال كلمته ضمن فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ34، بالعاصمة العراقية بغداد، صباح الخميس.

وأوضح أبو الغيط أن القمة العربية التي تنعقد بعد غد في العاصمة العراقية تواكب لحظة تاريخية مهمة في تاريخنا الحديث، وتنعقد عليها آمال كبيرة.

وتابع: اليوم، إن أخوتنا في فلسطين يتعرضون لواحدة من أبشع حروب الإبادة في التاريخ وضحاياهم وشهداؤهم هم ضحايانا وشهداؤنا وآلامهم هي آلامنا وقضيتهم هي قضية هذه الجامعة وقضية الأمة العربية كلها.

و أعرب عن تطلعه لرسالة موحدة تخرج عن هذه القمة بوقف حرب الإبادة فوراً ووضع حد لمخطط متطرفي اليمين في حكومة الاحتلال بعد أن ثبت للجميع في العالم أن هذا المخطط لا يعرف نقطة نهاية وهدفه هو استمرار حالة التوتر والمواجهات والعنف ليس فقط في فلسطين، وإنما في سوريا ولبنان أيضاً.

ومضى أبوالغيط يقول: جميعنا يعرف مدى تعقيد أزماتنا، ومخاطر استمراراها، والثمن الفادح الذي تدفعه شعوبنا من حاضرها ومستقبلها، رسالتنا يتعين أن تكون واحدة وأن رؤيتنا لقضايانا المستعصية وأوضاعنا الصعبة لابد أن تكون رؤية مشتركة وموحدة.

وشدد أبوالغيط على ضرورة تعزيز الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.