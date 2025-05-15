يطرح الفنان تامر حسني، اليوم الخميس، الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد "ريستارت"، الذي يتعاون في تقديمها مع الفنان رضا البحراوي؛ تمهيدا لطرحه في دور العرض نهاية شهر مايو الجاري.

ونشر الفنان تامر حسني صورة جمعته بالفنان رضا البحراوي، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "انتظروا اليوم إن شاء الله أغنية المقص من فيلم ريستارت وألبوم لينا ميعاد الساعة 10".

وفيلم "ريستارت" يشارك في بطولته بجانب تامر حسني: هنا الزاهد، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميمي جمال، ورانيا منصور، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.