الذهب يهبط 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 770 جنيها

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 7 جنيهات ليصل الجرام عيار 21 إلى 770جنيها مقارنة بـ777 جنيها أمس، نتيجة لتراجع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، بحسب إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

ووفقا لواصف، تراجع الجرام عيار 18 ليسجل 660 جنيها مقارنة بـ666 جنيها، كما سجل الجرام عيار 24 نحو 880 جنيها مقارنة بـ888 جنيها، وارتفع الجنيه الذهب ليصل إلى 6160 جنيه مقارنة بـ6216 جنيها .

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب أمس الإثنين، لكن متحركة داخل نطاق ضيق، مع تقلص شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر في ظل بواعث القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في بكين، وفقا لـ«رويترز».

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1725.90 دولار للأوقية، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % لتسجل 1732.50 دولار.

كان المعدن ارتفع 2.6 % الأسبوع الماضي، محققا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ العاشر من أبريل نيسان.

وقال ستيفن إنيس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، ”الاقتصاد ليس على ما يرام، كوفيد-19 يعود ولدينا بيئة أسعار فائدة منخفضة، أعتقد أن شراء الذهب سيستمر.. لكن، نحتاج إلى إسهام كبير على صعيد السياسات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أو من الحكومات لإضافة ذلك المستوى الرابع من التحفيز كي ينتعش الذهب أكثر».

وبعد أسابيع دون إصابات جديدة تذكر بفيروس كورونا، سجلت بكين عشرات الحالات في الأيام الأخيرة، في حين تفشت الإصابات الجديدة في أنحاء الولايات المتحدة وزاد نزلاء المستشفيات بأعداد قياسية.

ونال تنامى المخاوف حيال تجدد المرض من الشهية للمخاطرة بين المستثمرين، لتنخفض أسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 % إلى 1910.76 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة 1% إلى 17.27 دولار، ونزل البلاتين 0.7 % إلى 800.25 دولار.