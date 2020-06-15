رئيس البرلمان: أرسلنا مشروع قانون الشيوخ للجهات المعنية قبل مناقشته

أبو شقة: قانون مجلس الشيوخ يعد نقله نوعية

قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إنه تم إرسال مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، لأخذ رأي الهيئة الوطنية للأنتخابات، ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والمجلس القومي للمرأه والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، فى ذات الموضوع.

ووصف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية، مشروع القانون بأنه نقله نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

في سياق متصل، تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بواجب العزاء إلى النائب محمد السيد الحسيني في وفاته زوجته، وكذلك النائب عمرو أبو اليزيد لوفاه والدته.