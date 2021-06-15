الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى القدس

دفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، خاصة البلدة القديمة منها، وسط دعوات في الضفة الغربية وأراضي عام 48 للتصدي لما يسمى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي ستنطلق اليوم ويقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال بدأت بالانتشار في القدس القديمة ومحيطها، وعلى مداخلها، وقطعت الطرق أمام الفلسطينيين والمارة بمتاريس حديدة، في "باب العمود" و"المصرارة" وشارع "السلطان سليمان"، ودققت في هويات الشبان، تحسبا من اندلاع مواجهات.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية طالبت في بيانات، بالوقوف صفا واحدا للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في مواجهة "مسيرة الأعلام" التي تتضمن حلقات رقص بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العمود بالقدس، وتمر عبر شوارع البلدة القديمة وصولا إلى ساحة حائط البراق.