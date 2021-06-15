 وكالة أنباء سبوتنيك: لقاء مرتقب يجمع بين أردوغان وعلييف في شوشا - بوابة الشروق
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وكالة أنباء سبوتنيك: لقاء مرتقب يجمع بين أردوغان وعلييف في شوشا

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 10:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 10:50 ص

كشف مصدر خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن لقاء مرتقب سيجمع اليوم الثلاثاء بين كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني الهام علييف، في مدينة شوشا الواقعة في منطقة ناجورنو كاراباخ.

 

وقال المصدر إن "الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أذربيجان الهام علييف، سيتخلله توقيع اتفاقيات ووثائق مشتركة في مدينة شوشا القريبة من حدود أرمينيا".

 

وأضاف أن زيارة أردوغان تأتي بعد وعده المتكرر بزيارة أذربيجان، وخصوصا المنطقة الحدودية، بعد الحرب بين أذربيجان وأرمينيا.

 

ومن المتوقع أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا في شوشا اليوم بعد الاجتماع الثنائي.

 


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