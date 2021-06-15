قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر أفضل دولة على مستوى العالم في مكافحة الفيروس، مرجعًا ذلك الإدارات الحازمة التي صدرت عن القيادة الحكيمة وتوافر وتصنيع الأدوية بأيدٍ مصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مصر من أقل دول العالم تسجيلًا للوفيات أو الإصابات الجديدة، معتبرًا أن الدولة تتعرض لحرب من قِبل الغرب، في إشارة إلى الدول التي وضعت مصر على القائمة الحمراء وتحديدًا بريطانيا والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن دول الغرب تعتبر مصر متأخرة في تطعيم مواطنيها باللقاحات رغم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار، عملًا على تكوين مناعة القطيع "تعني تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين حتى تسجيل صفر إصابة".

وأوضح أن النظام الصحي في مصر لم ينهر كما في حدث في الهند أو إيطاليا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة، معقبًا: «الحمد لله إحنا واقفين على أقدامنا لكنها الحرب والحقد».

ورأى «النادي»، أن لا يوجد تقدير كافٍ للجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مواجهة الجائحة طوال الفترة الماضية، لكنه شدد على أن هذه الجهود تُترجم نتائجها على الأرض.

وكان الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، قد أعلن أمس الاثنين، أن الدولة تعمل على تصنيع لقاحات ضد فيروس كورونا من أربع مصانع، هي سبتوتنيك v الروسي وسينوفاك الصيني، إضافة إلى اللقاح المصري بعد الانتهاء من إجراء التجارب الإكلينيكية عليه.

وصرح العزبي بأنه بحلول الربع الأخير من عام 2022 ستكون هناك أربع مصانع تُتنج لقاحات كورونا، لافتًا إلى أن الأمر يشمل القدرة على تغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج.

وأوضح أن هذه المصانع ستكون قادرة على تصنيع أدوية أخرى مع إجراء بعد التعديلات التي وصفها بـ«البسيطة»، مشيرًا إلى إنتاج لقاحات الحيوانات في وقت قريب، وهو سيكون بحجم إنتاج أكبر مقارنة بما ينتج عن أحد مصانع وزارة الزراعة الذي يعمل في هذا الصدد.