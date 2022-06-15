افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مقر حاضنة أعمال مسار بعد التجديدات التي أجريت به في الحرم الجامعي القديم.



وأعلن خلال الافتتاح، عن انطلاق أول قافلة لمشروع "مسار باص" بمشاركة أنرووت للتنمية، وبحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور هاني السلاموني رئيس قطاع المشروعات وعضو مجلس إدارة انرووت، ونادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، والدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار، واللواء حاتم صادق مدير عام إدارة الأمن الجامعي.



وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بدعم ريادة الأعمال وتحفيز روادها من الشباب، جاءت فكرة مسار باص والتي تهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة المعوقات التي يقابلها أصحاب المشاريع الناشئة في بداية رحلتهم وكيفية مواجهتها.



وأكد على أن تلك الجلسات تمثل فرصة قيمة للمشروعات المحتضنة للتشبيك مع الشركات والخبراء في قطاع مشروعاتهم، مما يساعد على زيادة فرص نجاح المشروعات الناشئة.



وأضاف عبدالخالق، أن حاضنة أعمال مسار تأتي كحلقة وصل بين الجامعة ومجتمع الأعمال والصناعة، حيث تعمل الحاضنة على دعم رواد الأعمال من الشباب عن طريق إكسابهم المهارات المختلفة التي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وسد الفجوات في السوق، من خلال حزمة متنوعة من التدريبات المجانية بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني والاحتضان، وكذلك خدمات التشبيك مع جهات التمويل المختلفة وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وأشار إلى أن الجامعة تعمل حاليا على تطوير البرامج الدراسية لتقدم للشباب المهارات المختلفة المناسبة لسوق العمل والوظائف المستحدثة والتي ظهرت في الآونة الأخيرة، باستحداث العديد من البرامج الدراسية الجديدة والمميزة بناءً على المتغيرات الجديدة في سوق العمل، موضحا أن الجامعة ستطلق الحرية لطلابها للالتحاق ببرامجها الجديدة دون أن أي قيود.



وفي كلمته، ذكر الدكتور أشرف عكاشة، أن حاضنة مسار تهدف إلى جعل ريادة الأعمال ثقافة منتشرة بين جميع فئات المجتمع السوهاجي لدعم النمو الأقتصادى بالمحافظة.



وأشار إلى أن الحاضنة منذ انشائها في 2019 استطاعت تدريب ما يزيد عن 4600 شاب على ريادة الأعمال مثلت الفتيات 60% منها، وتقديم الدعم الفني لعدد 75 مشروعا ناشئا، وبدء أول دورة أحتضان لـ12 مشروعا.



كما شاركت حاضنة مسار في إعداد خريطة اقتصادية لفرص الاستثمار بمحافظة سوهاج، وعملت على تطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظة كتكتل اللوف وتحويله من مرحلة الزراعة إلى التصنيع واختراق السوق.



وأشاد الدكتور هاني السلاموني، بالدور الذي تقوم به جامعة سوهاج في تنمية المجتمع السوهاجي، مشيرا إلى أن حاضنة مسار مؤهلة لتصبح الحصان الأسود للتنمية الأقتصادية، في ظل ما تملكه المحافظة من مقومات ومميزات اقتصادية، مضيفا أن المحاضرات تضمنت تعريف رواد الأعمال بمتطلبات سوق الحرف اليدوية والمنتجات الزراعية وكيفية الدخول إلى الأسواق لسد الفجوات وتنمية القطاع.



وشارك مؤسسي الشركات الناشئة مع رواد الأعمال قصص نجاحهم والعقبات والتحديات التي يقابلها أصحاب المشاريع في بداية رحلتهم وكيفية مواجهتها والتغلب عليها، وكيفية تصميم المنتجات وتقنيات التسويق المختلفة .



جدير بالذكر أنه حاضر في الفاعلية كلا من الدكتور الوليد الشامي رئيس المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، والمهندس هشام العيسوي نائب رئيس المجلس، والدكتور رضا سكر مؤسس بنك الطعام.



وفي نهاية الفاعلية قام رئيس الجامعة بتكريم السادة المحاضرين، وتكريم شركاء النجاح لحاضنة مسار بالجامعة.