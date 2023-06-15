التحفظ على سيارة وقائدها في واقعة دهس طفل بمنشأة القناطر

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تباشر نيابة شمال الجيزة في مصرع طفل، بعدما صدمته سيارة مسرعة بطريق نكلا المناشي في منشأة القناطر بالجيزة.

قررت النيابة، التحفظ على السائق المتهم بدهس طفل أثناء عبوره الطريق لحين ورود تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة، كما قررت التحفظ على السيارة مرتكبة الواقعة مع انتداب لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير فني حول السيارة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوف بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء محاولة الطفل "محمد.س"، 13 سنة عبوره الطريق، صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.