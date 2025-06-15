الرئيس الأذربيجاني: سنواصل دعم المطالب العادلة للشعب الفلسطيني

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قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الأحد، إن بلاده ستواصل دعم المطالب العادلة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك لدى قبول علييف أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد لدى باكو أحمد ميتاني، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية.

وأشار علييف إلى روابط الصداقة والأخوة بين شعبي أذربيجان وفلسطين، وأعرب عن ثقته بأن السفير ميتاني سيشهد عن كثب قوة هذه العلاقات خلال فترة عمله.

وأكد الرئيس الأذربيجاني أن الجهود المشتركة ستستمر من أجل تعزيز التعاون بين البلدين بشكل أكبر.

وشدد على أن أذربيجان دعمت دائما المطالب العادلة للشعب الفلسطيني وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على مبدأ "الدولتين" وقرارات الأمم المتحدة.

ولفت علييف إلى المساعدات الإنسانية الأذربيجانية المقدمة لفلسطين، مؤكدا أن هذا الدعم سيستمر في المستقبل.

وأعرب عن ارتياحه للعمل الطويل الأمد للسفارة الفلسطينية في باكو، وأكد أهمية دعم أذربيجان لهذا المسار.

الرئيس الأذربيجاني أشار إلى جهود بلاده لتعزيز التضامن الإسلامي، لافتا إلى استضافة أذربيجان قمة منظمة التعاون الإسلامي المقبلة في 2026.

وأعرب في هذا الإطار عن أمله في تمثيل فلسطيني رفيع بقمة منظمة التعاون الإسلامي المقبلة.

ووفق بيان الرئاسة الأذربيجانية، نقل السفير أحمد ميتاني تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس علييف، الذي بدوره شكره على ذلك وطلب منه نقل تحياته بالمقابل إلى الرئيس عباس.



