مدير التأمين الصحي بالقليوبية تتفقد امتحانات التمريض في مدرسة التمريض ببنها

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أجرت الدكتورة رشا مصطفى، مدير التأمين الصحي بالقليوبية، برفقة الدكتورة ريهام، مدير معهد التمريض، جولة تفقدية لمعهد ومدرسة التمريض ببنها فرع القليوبية؛ وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأكدت مدير التأمين الصحي بالقليوبية، أهمية توفير بيئة هادئة ومناسبة للطالبات أثناء تأدية الامتحانات، بما يشمل التهوية الجيدة، الإضاءة المناسبة، والرعاية الطبية الكاملة، لضمان تحقيق أعلى مستويات التركيز والراحة النفسية للطلاب.

وشددت على اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية لتسهيل سير الامتحانات بسلاسة ودون أي معوقات، مما يساهم في توفير تجربة امتحانات عادلة ومريحة للطالبات، تعكس حرص إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وفرع القليوبية على دعم العملية التعليمية وتأهيل الكوادر التمريضية بكفاءة عالية.