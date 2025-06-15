محمد يوسف يطمئن على إمام عاشور في المستشفى

حرص محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على التواجد مع إمام عاشور لاعب الفريق، بالمستشفى الذي خضع فيه للفحص الطبي، بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح البطولة.
وتواجد المدير الرياضي برفقة أحمد جاب الله طبيب الفريق، لمتابعة حالة اللاعب والاطمئنان على الفحوصات التي خضع لها، وأثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.
ونقل محمد يوسف المدير الرياضي للنادي، لإمام عاشور دعم مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو وزملائه اللاعبين، مؤكدًا مساندة الجميع له في هذه المرحلة.
وأشاد محمد يوسف بروح إمام عاشور القتالية وتفانيه داخل الملعب، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.
وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة مباراة افتتاح كأس العالم للأندية، بين الأهلي وإنتر ميامي.
ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بمونديال الأندية، يوم الخميس المقبل.