محمد يوسف يطمئن على إمام عاشور في المستشفى

ونقل محمد يوسف المدير الرياضي للنادي، لإمام عاشور دعم مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو وزملائه اللاعبين، مؤكدًا مساندة الجميع له في هذه المرحلة.

وأشاد محمد يوسف بروح إمام عاشور القتالية وتفانيه داخل الملعب، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة مباراة افتتاح كأس العالم للأندية، بين الأهلي وإنتر ميامي.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بمونديال الأندية، يوم الخميس المقبل.