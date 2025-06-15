أعرب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس تحرير جريدة الشروق، عن أمله في تحقيق النادي الأهلي الفوز على منافسه إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية المرتقبة لبطولة كأس العالم للأندية، والتي من المقرر أن تنطلق فجر اليوم.

وعزا خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أمله في فوز المارد الأحمر إلى أن «ثلث فريق الأهلي من لاعبي الزمالك» حسب قوله.

وقال ساخرًا: «أتمنى إنهم فعلًا يقدموا بطولة كويسة، وأتمنى لهم التوفيق، خصوصًا إن ثلث الفريق أظن من الزمالك، هذه الحقيقة» متسائلا : «هل عندما أقول أن ثلث الفريق من الزمالك معلومة خطأ؟!».

وفي سياق آخر من الحوار، رد على تعليق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، الذي أشار إلى ثقافة الاحتراف وإمكانية انتقاله لأي مؤسسة إعلامية أو أخرى حال تلقيه عرضا آخر، مؤكدا تمسكه بجريدة الشروق التي يرأس تحريرها، قائلا: «لا، أنا متمسك بالشروق».

وعلق على مزاح الإعلامي عمرو أديب بأن دفعة تخرجهما المشتركة من كلية الإعلام سبب «مشاكل الإعلام المصري»، قائلا: «ولو أن هناك شيئًا جيدًا بسببها أيضا».