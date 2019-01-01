 العربية: اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على مدينة خميس مشيط السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العربية: اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على مدينة خميس مشيط السعودية

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 6:10 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 6:10 م

ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الاثنين، أنه تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مناطق مدنية في خميس مشيط، بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت أنه تم اعتراض طائرة مسيرة ثانية في الأجواء اليمنية، كانت متجهة نحو السعودية.


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