العربية: اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على مدينة خميس مشيط السعودية

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ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الاثنين، أنه تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مناطق مدنية في خميس مشيط، بالمملكة العربية السعودية.
وأضافت أنه تم اعتراض طائرة مسيرة ثانية في الأجواء اليمنية، كانت متجهة نحو السعودية.