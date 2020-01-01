ترامب: لست مهتما حاليا بالتحدث مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء أنه ليس مهتمًا بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق المرحلة الثانية للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ونقلًا عن فضائية «العربية»، سئل ترامب، في مقابلة مع قناة «سي بي إس نيوز» التلفزيونية، عما إذا كانت محادثات المرحلة الثانية للتجارة قد لفظت أنفاسها فأجاب قائلًا: «است مهتمًا في الوقت الحالي بالتحدث إلى الصين».

وأضاف: «لقد أبرمنا اتفاقًا تجاريًا عظيمًا»، مشيرًا إلى اتفاق المرحلة الأولى الذي وقعه البلدان في يناير.

وتابع: «لكن بمجرد إتمام الاتفاق وبينما لم يكن الحبر قد جف، فإنهم صفعونا بالوباء»، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أولًا في مدينة ووهان الصينية.

إلى ذلك أكد: «لهذا فإنني في الوقت الحالي لست مهتمًا بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق آخر».

يذكر أن الولايات المتحدة والصين وقعتا في يناير 2020 «اتفاق المرحلة الأولى» لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين، واعتبره ترامب أنه سيؤدي إلى عالم أكثر استقرارًا.

ويمثل هذا الاتفاق نتيجة عملية أولى للمفاوضات الأميركية الصينية الجارية لإنهاء «الحرب التجارية» المشتعلة بين البلدين منذ 17 شهرًا، والتي أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وخفض مستوى الدخل والاستثمارات للشركات في العالم برمته.

وبموجب الاتفاق، تعهدت الصين بشراء منتجات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وتهدف زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأميركية إلى تقليص العجز التجاري الأميركي تجاه الصين، وهو من أبرز مطالب البيت الأبيض.

إلى ذلك يتضمن الاتفاق المرحلي بنودًا تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من أولويات المطالب الأميركية.