الفرعون يحتاج هدفا واحدا ليصبح أول لاعب من الريدز يحرز 20 هدفا على الأقل فى ثلاث مواسم متتالية

بمورنموث ضيفا على السيتى فى مهمة صعبة لتفادى الهبوط.. وساوثهامبتون يستضيف برايتون



يحل ليفربول ضيفا على فريق آرسنال، فى التاسعة والربع مساء اليوم، على ملعب «الإمارات» فى إطار الجولة الـ36 من الدورى الإنجليزى الممتاز «البريمييرليج».

ويتطلع محمد صلاح، نجم الريدز، لتحقيق إنجاز مميز، خلال مباراة اليوم، فبعيدا عن استعادته للتهديف والاستمرار فى المنافسة على لقب الهداف حيث يملك 19 هدفا يحتل بها المركز الرابع فى الترتيب، فإن الفرعون بحاجة لهدف واحد ليصبح أول لاعب من الريدز يحرز 20 هدفا على الأقل، فى ثلاثة مواسم متتالية بالبريمييرليج الذى انطلق فى 1992.

كما أن هذا الإنجاز لم يحققه أى لاعب فى ليفربول بالدورى الإنجليزى منذ روجر هانت فى 1965 ــ 1966، وكان «مو» قد سجل فى الموسم قبل الماضى 32 هدفا، قبل أن يسجل 22 هدفا فى الموسم الماضى.

ويسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله الماضى أمام بيرنلى 1ــ1، على الرغم من أنه حسم لقب البريمييرليج لصالحه بشكل رسمى، ويمتلك فى رصيده حاليا 93 نقطة، ولعب الريدز 35 مباراة فى البطولة حتى الآن فاز فى ثلاثين مباراة، وتعادل فى ثلاث مباريات، وخسر لقاءين.

ويطمح الجانرز فى استغلال ملعبه، إذ يدخل اللقاء وهو فى المركز التاسع فى ترتيب البريمييرليج برصيد 50 نقطة، ويسعى لحصد الفوز وتحسين نتائج الفريق بعد الخسارة فى الجولة الماضية أمام توتنهام بديربى لندن، كما يتطلع الجانرز، بقيادة مايكل آرتيتا، للخروج بنتيجة إيجابية أمام ليفربول، لاسيما أن هناك مباراة صعبة تنتظره أيضا أمام مانشستر سيتى بالجولة المقبلة.

وكان آخر لقاء جمع بين آرسنال وليفربول فى بطولة الدورى الإنجليزى انتهى بفوز الأخير بنتيجة 3 ــ 1، ويملك كلا الفريقين قاعدة جماهيرية عريضة داخل وخارج إنجلترا.

عدد كبير من اللاعبين يغيب عن آرسنال قبل مباراة ليفربول؛ حيث سيغيب كالوم تشامبرس وبيرند لينو وجابرييل مارتينيلى وماتيو جيندوزى وبابلو مارى للإصابة، كذلك سيغيب نكيتياه بسبب حصوله على بطاقة حمراء فى مباراة ليستر سيتى.

ومن المتوقع أن يبدأ أرتيتا بمارتينيز فى حراسة المرمى، كولاسيناك ودافيد لويز وموستافى فى الدفاع، تيرنى وتشاكا وسيبايوس وبيريين فى الوسط، أوباميانج ولاكازيت وساكا فى الهجوم.

فى المقابل، سيبدأ كلوب بأليسون فى حراسة المرمى، روبرتسون وفان دايك وجوميز وآرنولد، فينالدوم وفابينيو وتشامبرلين فى الوسط، مانى وفيرمينو وصلاح فى الهجوم.

وسيخوض الفريق المباراة بدون قائده جوردان هيندرسون الذى سيغيب عن باقى مباريات الموسم بعد تعرضه لإصابة فى الركبة.

ومع احتدام الصراع من أجل تفادى الهبوط؛ حيث سيواصل كل من فريقى بورنموث وأستون فيلا مساعيه من أجل البقاء بالدورى.

فى الوقت الذى تأكد فيه هبوط نوريتش سيتى صاحب المركز الأخير، تفصل ست نقاط فقط فريق برايتون صاحب المركز الخامس عشر، عن أستون فيلا صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، مع تبقى ثلاث مباريات لتحديد الفريقين الآخرين اللذين سيهبطان.

ويحل بورنموث، الذى أنعش آماله فى البقاء بعد فوزه الكبير على ليستر سيتى 4 / 1، ضيفا على مانشستر سيتى حامل اللقب السابق، اليوم.

وسيكون أى شىء يتمكن بورنموث من الحصول عليه من تلك المباراة، بمثابة نجاح لفريق المدرب إيدى هوى، ولكن حيث توجد الحياة يوجد الأمل، خاصة بعد الطريقة التى حسم بها الفريق مباراته أمام ليستر سيتى.

ويحل برايتون ضيفا على ساوثهامبتون غدا، فيما يلتقى يوم الجمعة المقبل فريقا ويستهام يونايتد وواتفورد، صاحبا المركزين السادس عشر والسابع عشر.