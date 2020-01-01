وفاة شخص وإصابة العشرات في حادث تصادم بين قطارين قرب براغ

قال وزير النقل في جمهورية التشيك كاريل هافليسيك في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء إن شخصا لقي حتفه وأصيب العشرات في حادث اصطدام قطار ركاب بآخر للشحن بالقرب من العاصمة براغ، مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف الوزير أن شخصين أصيبا بجروح "خطيرة"، وثمانية بجراح "متوسطة".

وتم نقل 35 شخصا، على الأقل، إلى مستشفيات بالمنطقة، وقد أصيب معظمهم بكدمات وكسور.

وكان هناك تضارب في بعض التقارير الواردة بشأن الحادث، حيث ذكرت وسائل إعلام أن سائق أحد القطارين لقي حتفه، وقالت أخرى إن الاثنين حوصرا بالداخل.

واستغرقت جهود الإنقاذ حوالي ثلاث ساعات، حيث أرسلت خدمات الطوارئ أكثر من عشر سيارات إسعاف ومروحيتي إنقاذ.

واصطدم قطار الركاب بقطار للخدمة البريدية كان متوقفا، وذلك في منطقة سيسكي برود، على مسافة 30 كيلومترا غرب براغ.

وتردد أنه كان هناك حوالي 200 راكب في قطار الركاب خلال رحلته الليلية، وقد تم تحويل مسار العديد من القطارات الأخرى بسبب الحادث.

ولم يتم بعد تحديد سبب الحادث، ولكن الوزير هافليسيك قال إنه ليس هناك ما يشير إلى حدوث مشكلة فنية.

ولفتت السلطات إلى احتمال حدوث تجاهل لإشارة التوقف.

وقبل نحو أسبوع، لقي شخصان، أحدهما ألماني، حتفهما في حادث قطار في الجزء التشيكي من جبال "أور".