أمريكا تؤكد دعمها لمجموعة مينسك لتسوية نزاع ناجورونو كاراباخ

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم بلاده لعملية الرؤساء المشاركين لمجموعة (مينسك) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والهادفة إلى تسوية سياسية دائمة لنزاع ناجورونو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني عقب محادثة هاتفية بين بلينكن ونيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا بالإنابة.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الأمريكي شجع أرمينيا على المشاركة البناءة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مجددا دعمه إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحرب الأرمن المحتجزين في أذربيجان.

كما هنأ بلينكن أرمينيا بالانتخابات البرلمانية المبكرة في 20 يونيو 2021، إذ وجد مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الحقوق والحريات الأساسية للناخبين كانت تُحترم بشكل عام وتمكن المتنافسون من إطلاق حملاتهم الانتخابية بحرية.

وحث وزير الخارجية الأمريكي أرمينيا على مواصلة الإصلاحات الديمقراطية.