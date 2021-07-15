الذهب يرتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 797 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم 4 جنيهات حيث سجل جرام 21 نحو 797 جنيها مقابل 793 جنيها بنهاية تعاملات أمس، نتيجة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، بحسب نادى نجيب سكريتر شعبة المشغولات الذهبية السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وبحسب نجيب، ارتفع سعر جرام 18 ليسجل 684 جنيها مقابل 680 جنيها، كما ارتفع جرام 24 ليسجل 907 جنيهات مقابل 903 جنيهات، وصعد الجنيه الذهب بنحو 32 جنيها ليسجل 6376 جنيها مقابل 6344 جنيها.

وكانت أسعار الذهب، قد ارتفعت بنحو 3 جنيهات بنهاية تعاملات أمس، ليصل إلى 793 جنيها مقارنة بـ790 جنيها فى بداية التعاملات.

ومنذ جائحة كورونا، يواصل الذهب صعوده محليا مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وعاليما، صعدت أسعار الذهب بنحو 7 دولارات خلال تعاملات اليوم الخميس، لتحوم قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع، وتأتي هذه المكاسب بعدما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الأربعاء، إلى الدعم القوي للتعافي الاقتصادي، ما عزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، وفقا لـ«رويترز».

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب، تسليم شهر أغسطس، بنحو 0.4%، ما يعادل 7 دولارات، ليصل إلى 1832 دولارًا للأوقية، وذلك في تمام الاسعة 08:32 صباحًا بتوقيت جرينتش، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.2%، أو بنحو 3.45 دولار، مسجلاً 1830.98 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار، والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، بنسبة هامشية 0.09%، ليسجل 92.325 نقطة.

تمسك باول، في شهادته أمس أمام الكونجرس الأمريكي، بالرأي القائل إن الزيادات الحالية في الأسعار مؤقتة وأن البنك المركزي يركز على إعادة أكبر عدد من الأمريكيين للعمل.

وتميل إجراءات التحفيز الكبيرة إلى دعم أسعار الذهب؛ إذ يُنظر في الغالب إلى المعدن الأصفر باعتباره تحوطًا ضد تسارع التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفع في يونيو الماضي، بأكبر وتيرة سنوية في أكثر من 10 أعوام ونصف العام، ومن المقرر أن يُستكمل رئيس الفيدرالي اليوم شهادته أمام الكونجرس الأمريكي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، شهد سعر عقود الفضة، تسليم سبتمبر، زيادة 0.5%، ليصل إلى 26.40 دولار للأوقية، زاد سعر البلاتين الفوري بأكثر من 1.1%، ليصل إلى 1145.62 دولار للأوقية، على حين انخفض سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.6%، ليتراجع إلى 2813.69 دولار للأوقية.