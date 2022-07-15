رئيسا تونس والجزائر يتبادلان التهاني بمناسبة عودة العبور بالحدود البرية

تبادل الرئيسان التونسي قيس سعيد والجزائري الرئيس عبدالمجيد تبون التهاني هاتفيًا، مساء اليوم الجمعة، بمناسبة عودة العبور العادي للأشخاص عبر الحدود البرية بين البلدين؛ إثر القرار الذي تم اتخاذه بمناسبة الزيارة الأخيرة التي أداها الرئيس قيس سعيد إلى الجزائر.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان اليوم، أن الاتصال الهاتفي كان فرصة جديدة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وعلى العزم المشترك لتطويرها.

وكان وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، قد أعطى في وقت سابق اليوم، إشارة انطلاق عودة معبر "ملولة" بطبرقة إلى سالف نشاطه بعد انقطاع دام عامين.