 مسؤول أوكراني: القوات الروسية تهاجم أكبر جامعتين في ميكولايف - بوابة الشروق
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مسؤول أوكراني: القوات الروسية تهاجم أكبر جامعتين في ميكولايف

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 6:55 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 6:55 م

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف الأوكرانية فيتالي كيم، اليوم الجمعة، أن الصواريخ الروسية استهدفت أكبر جامعتين في ميكولايف.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن كيم قوله "اليوم، هاجم الروس أكبر جامعتين في ميكولايف، بما لا يقل عن عشرة صواريخ، الآن يهاجمون تعليمنا".

وفي وقت مبكر من اليوم، هزت مدينة ميكولايف أكثر من عشرة انفجارات قوية حيث تم ارسال فرق إنقاذ إلى أماكن الانفجارات لتحديد عدد الضحايا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس تحولت إلى نزاع عسكري بين الطرفين.


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