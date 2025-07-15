برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد عقد كوندي

بدأ نادي برشلونة الإسباني خطواته الفعلية لتجديد عقد مدافعه الفرنسي جول كوندي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق خلال الفترة الأخيرة

وانضم كوندي، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 قادمًا من إشبيلية، بعقد يمتد حتى صيف 2027. ومنذ وصوله، أثبت اللاعب الفرنسي جدارته وأصبح عنصرًا أساسيًا في الخط الخلفي، بفضل قدرته على اللعب كقلب دفاع وأيضًا كظهير أيمن عند الحاجة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فقد عُقد مؤخرًا اجتماع بين ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، ووكيل أعمال اللاعب، لفتح باب المناقشات حول تمديد العقد وتحسين شروطه.

وخلال اللقاء، شدد ديكو على أهمية كوندي داخل المشروع الرياضي لبرشلونة، مؤكدًا أن اللاعب يحظى بثقة كاملة من الإدارة الفنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تفاؤلًا داخل النادي بشأن الوصول إلى اتفاق، رغم أن الإجراءات قد تستغرق بعض الوقت.

يُذكر أن كوندي شارك في 53 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، مما يعكس تأثيره الكبير داخل أرضية الملعب