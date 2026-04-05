أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دولة الإمارات، بالسيطرة على حريق في ميناء خورفكان جراء سقوط شظايا .

وقال المكتب في بيان، مساء الأحد: «في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإبلاغ عنه سابقا في ميناء خورفكان اليوم الأحد، والناجم عن سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي؛ تؤكد الجهات المختصة اندلاع حريق في الموقع وقد باشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل معه بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة عليه وجاري أعمال التبريد».

وأضاف: «أسفر الحادث عن تعرض شخص واحد من الجنسية النيبالية لإصابة بليغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، إضافة إلى تعرض 3 أشخاص من الجنسية الباكستانية لإصابات بين البسيطة والمتوسطة».

وتابع: «تهيب الجهات المختصة في إمارة الشارقة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة».

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.