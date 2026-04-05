تسنيم عن الحرس الثوري: تدمير مقر تجمع قادة وضباط أمريكيين في موقع سري بالكويت

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه دمر مقر تجمع القادة والضباط الأمريكيين في موقع سري قرب قاعدة محمد الأحمد البحرية في الكويت.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلا عن الحرس الثوري، أنه تم استخدام صواريخ بالستية ومسيّرات بدقة عالية في تدمير الموقع السري للضباط الأمريكيين في الكويت.

ولفت الحرس الثوري، إلى أن تجمع سيارات الإسعاف في منطقة الاستهداف يشير إلى وقوع خسائر فادحة.

— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 5, 2026

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.