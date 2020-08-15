عمرو عرفة ناعيا شويكار: «انتى أعظم ممثلة كوميدية أنجبتها مصر»

نعى المخرج عمرو عرفة، الفنانة الكبيرة شويكار التي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشر عرفة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة للفنانة الراحلة وعلق قائلا: "حضرت العرض الخاص لفيلم السفارة في العماره وبكت بكاء شديد علي موت الطفل أياد اللي هوه ابني في الحقيقة طارق.. يومها قولتلها شويكار انتي اعظم ممثله كوميديه انجبتها مصر وفرحت قوي ونسيت الحزن.. عزائي لابنتها العزيزه منه ولزوجها الخلوق محمود عطا الله".

يذكر أن الفنانة شويكار من مواليد عام 1938 بالإسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.

تزوجت شويكار من المحاسب «حسن نافع»، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما ثنائيا بارزا في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، وتزوجت بعده من السيناريست مدحت يوسف، اشتهرت بالأدوار الكوميدية التي قدمتها إلى جانب الفنان الراحل فؤاد المهندس حيث قدما سويا العديد من الأعمال الخالدة، كما جسدت شخصيات متنوعة لتؤكد موهبتها في فن التمثيل.