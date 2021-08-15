عون يطلب إجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجار عكار ويدعو لاستنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة

طلب الرئيس اللبناني، الأحد، استنفار القوى والأجهزة الأمنية والصحية في عكار لمكافحة الحريق والعمل لنقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الاسعافات لهم على حساب وزارة الصحة.

كما طلب الرئيس ميشال عون من القضاء المختص إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي أدت إلى وقوع الانفجار، مشددا على تكثيف البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين.

وقال عون، وفق موقع الرئاسة، إن "هذه المأساة التي حلت بمنطقة عكار العزيزة أدمت قلوب جميع اللبنانيين الذين يقفون اليوم مع أبناء المنطقة في هذه المحنة التي ألمت بهم".

وأعرب عون عن ألمه الشديد على ضحايا انفجار خزان المحروقات ليل أمس في بلدة التليل في منطقة عكار والذي أودى بحياة عشرات الضحايا البريئة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وانفجرت ليل أمس السبت، خزانات وقود في بلدة التليل عكار، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

ووفق الصليب الأحمر اللبناني، فقد قتل 20 شخصا وجرح 79 آخرين جراء الانفجار.