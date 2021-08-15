أفغانستان: مسؤولون من الحكومة السابقة يسلمون القصر الرئاسي لممثلين عن طالبان

عرضت قناة «الجزيرة» لقطات حصرية تظهر مسؤولين من الحكومة الأفغانية السابقة وهم يسلمون القصر الرئاسي لثلاثة ممثلين عن طالبان، مساء اليوم الأحد.

وقالت الحركة، إنها دخلت القصر الرئاسي بعد قتال استمر 20 عاما، متابعة: «نطمئن الجميع ووزعنا مجموعات مسلحة لتأمين المقار الحكومية»، وذلك وفقًا لما أفادته «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وكان رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، قد أكد اليوم الأحد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد.

وتعهد وزير الدفاع الأفغاني بالحفاظ على أمن العاصمة حتى التوصل إلى اتفاق، وذلك وسط أنباء عن مفاوضات تجري في القصر الرئاسي لنقل السلطة لحركة طالبان.

من جانبه، أكد متحدث باسم حركة طالبان أن مقاتلي الحركة دخلوا كابول، وذلك بعد أن قالت الحركة في وقت سابق أنها أمرت قواتها بعدم غزو العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن المقاتلين يدخلون المدينة لمنع النهب بعد إخلاء مراكز الشرطة، لكنه أكد عدم تعرض السكان للأذى.

وأضاف أن «الإمارة الإسلامية أمرت قواتها بالدخول إلى المناطق التي فر منها العدو في كابول والمنطقة معرضة لخطر النهب».