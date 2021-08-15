رئيس جهاز مدينة بدر: الرئيس السيسي أشاد بجودة تشطيبات إسكان موظفي العاصمة الإدارية

قال رئيس جهاز مدينة بدر المهندس عمار مندور، إنه تم الانتهاء اليوم من 376 عمارة بواقع 9 آلاف و24 وحدة سكنية جاهزة لاستقبال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مندور، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن: "التحدي الأكبر كان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له بجودة عالية وهذا ولم يأت من فراغ؛ حيث تم وضع برامج زمنية مضغوطة للشركات للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد".

وأشار إلى أن العمل في المشروع كان على مدار الأربع والعشرين ساعة دون إجازات للعاملين، منوها في الوقت ذاته بأن الرئيس السيسي تفقد المشروع وأشاد بجودة الشطيبات.

وحول مواصفات هذه الوحدات السكنية وأحجامها، قال: "إن المساحة تتراوح ما بين 115 - 118 مترا؛ وما يميز المشروع هو المساحات الخضراء الكبيرة ما بين العمارات؛ حيث اهتمينا بأدق التفاصيل التى تخرج المشروع بالصورة اللائقة".

و فيما يتعلق بأسعار الوحدات السكنية وكيفية التقديم عليها، أجاب قائلا: "إن الجهاز كان منوطا به فقط تنفيذ هذه الوحدات في الوقت المناسب والجودة العالية، وهناك جهات أخرى مسؤولة عن التسعير وعمن يستحقها".