يستضيف توتنهام على ملعبه ووسط جماهيره في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد فريق مانشستر سيتي، في افتتاحية قوية للفريقين بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بهدفين أولهما استعراض عضلاته أمام الجميع والتأكيد على منافسته الشرسة للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، والثاني هو مصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام ليستر سيتي الأسبوع الماضي وضياع لقب كأس الدرع الخيرية.

وبعد موسم قياسي وأداء مذهل حققه السيتزنز بنهاية الموسم الماضي أسفر عن العودة للفوز بلقب البريميرليج، تلقى الفريق هزيمتين على التوالي بالخسارة أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا ومن ثم ليستر في كأس الدرع الخيرية، مما يجعل من لقاء اليوم تحديًا خاصًا بالنسبة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ولا يزال مانشستر سيتي في مرحلة التجديد الشاملة، فبعد التعاقد مع جاك جريليش، نجم أستون فيلا في أغلى صفقة انتقال بالدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى النادي حاليًا لاتمام التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي، الذي ستتسلط عليه الأضواء في لقاء الليلة بشكل مكثف.

وسيفتقد السيتي لخدمات نجمه البلجيكي كيفين دي بروين، بعدما أكد مدربه جوارديولا أنه لا يستطيع إكمال حصة تدريبية حتى نهايتها بسبب الإصابة.

وقال بيب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عن المباراة :"في كل موسم منذ وصولي قبل خمس سنوات كان لدي شعور بأن كل موسم أصعب وأغرب، هناك فرق أفضل، كل موسم يمثل تحديًا جديدًا، نحتفل بلقبنا، وهو الآن في ذاكرتنا ونبدأ من جديد. لقد كان الموسم الماضي استثنائيا، وكان من أفضل المواسم التي عشتها في حياتي، محبطًا بالطبع لخسارة نهائي دوري الأبطال ولكننا فزنا بلقبين، ووصلنا إلى النهائي الأوروبي وبلغنا نصف كأس الاتحاد الإنجليزي، كان ذلك جيدًا جدًا".

من جهته، يمر توتنهام بمرحلة من التخبط وعدم الاستقرار، حيث جاء البرتغالي نونو سانتو لتولي تدريب الفريق كثالث مدربي السبيرز خلال بضعة أشهر قليلة، بعد رحيل جوزيه مورينيو وراين ماسون.

وأكد سانتو الذي رحل عن وولفرهامبتون بنهاية الموسم الماضي غياب المدافع كريستيان روميرو، المنضم حديثًا للسبيرز خلال الصيف الجاري عن لقاء الليلة لعدم الجاهزية البدنية، إلا أنه أعلن جاهزية هاري كين للمواجهة، قائلًا :"كل شيء على ما يرام، سيحدد المران الأخير موقف اللاعبين الذين لم يشاركوا في الكثير من التدريبات معنا، ولكن عمومًا هاري كين معنا، ولازال لاعبا لتوتنهام".