رئيس قسم الأجهزة في أمازون يتعزم التنحي

أعلن رئيس قسم الأجهزة في أمازون ديف ليمب، المسؤول عن المساعد الصوتي "أليكسا" وبرنامج عبر الأقمار الاصطناعية عبر الإنترنت وشركة "روبوتاكسي" ، أنه سيترك الشركة في نهاية العام.

وسيجري الإعلان عن خليفة له في الأسابيع المقبلة ، حسبما كتب رئيس أمازون آندي جاسي في رسالة للموظفين نشرت يوم الاثنين.

وكتب ليمب أنه بعد أكثر من 30 عاما في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية ، و 13 عاما ونصف في أمازون ، إنه أراد أن ينظر إلى المستقبل "من خلال عدسة مختلفة". وقد قاد قسم الأجهزة في أمازون ، والذي أصبح كبيرا لأول مرة مع قارئات الكتب الإلكترونية "كيندل" ، منذ عام 2010.

وفي عهد ليمب ، ظهرت الأجهزة اللوحية وصناديق البث وربما أشهر أجهزة أمازون، مكبرات الصوت "إيكو"، في السوق.

وفي الآونة الأخيرة ، مضى ليمب قدما في خطة لشبكة عالمية من الأقمار الاصطناعية لتوصيل الإنترنت تسمى كويبر. ويمكن أن يتنافس المشروع مع نظام "ستارلينك" للملياردير التكنولوجي إيلون ماسك. ومع ذلك ، فإن أكثر من 3000 قمر اصطناعي من كويبر لم يتم بعد بناؤها وإطلاقها في الفضاء.

كما اشترت أمازون شركة "زوكس"، وهي شركة متخصصة في السيارات ذاتية القيادة ، وتستعد لإطلاق خدمات "روبوتاكسي" من بين خدمات أخرى في لاس فيجاس.