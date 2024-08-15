محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال منظومة النظافة ببورفؤاد

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين داخل مدينة بورفؤاد، واستعراض جهود المدينة في التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكواهم.

حضر الاجتماع العميد إسلام البهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، ومدير مديرية الإسكان والمرافق المهندس تامر الشحات، ومدير شركة التعمير لصيانة الإسكان الاجتماعي.

استعرض محافظ بورسعيد مع رئيس مدينة بورفؤاد سير العمل في تقديم الخدمات بمناطق الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، والتي تشمل 9000 وحدة، وركز على رفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات، وتوفير عدد كافٍ من عمال النظافة، وتقسيم العمل إلى ورديات على مدار الساعة. كما شدد على ضرورة توفير أكبر عدد من صناديق القمامة وتوزيعها بشكل مناسب في محيط العمارات السكنية.

كما وجه محافظ بورسعيد خلال اللقاء بالتنسيق بين رئيس مدينة بورفؤاد ومسؤولي شركة التعمير لصيانة الإسكان الاجتماعي، لرفع كفاءة المحال غير المستغلة والحفاظ على نظافتها لحين البدء في استغلالها. كما وجه بمتابعة مستمرة لمستوى النظافة ورفع الإشغالات بمحيط العمارات السكنية في مدينة بورفؤاد، لتحقيق الواجهة الجمالية للمدينة وسرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكواهم في أسرع وقت.