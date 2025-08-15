شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة مكثفة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية، وذلك تحت إشراف محمد هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، يفيد بتمكن حملة بقيادة طارق أبو هواش، مدير الرقابة التموينية، من ضبط 50 كرتونة فراخ مجمدة بدون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، إضافة إلى 150 كيلوجرامًا من الجبن المعبأ داخل 10 صفائح مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر لبيع أسطوانات غاز منزلي بأعلى من السعر الرسمي، وتم التحفظ على 10 أسطوانات.

شارك في الحملة الدكتور ممدوح جاب الله من الطب البيطري، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.